Молодой водитель сбил пенсионера перебегавшего дорогу в Твери

СЕГОДНЯ 11:46 2018-09-27T11:46:12+03:00

Пенсионер попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В среду, 27 сентября, в Твери на Московском шоссе произошла авария, в результате которой пострадал 78-летний мужчина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 15:20.

Известно, что 23-летний водитель автомобиля "Kia Rio" сбил 78-летнего пешехода, который пытался перебежать дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Сделать это мужчине не удалось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший был доставлен в больницу с различными травмами.