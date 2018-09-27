2018-09-27T11:46:12+03:00
Происшествия

Молодой водитель сбил пенсионера перебегавшего дорогу в Твери

Авария произошла на "зебре"
Альберт БОЙКОВ
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Пенсионер попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиПенсионер попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 27 сентября, в Твери на Московском шоссе произошла авария, в результате которой пострадал 78-летний мужчина. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 15:20.

Известно, что 23-летний водитель автомобиля "Kia Rio" сбил 78-летнего пешехода, который пытался перебежать дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Сделать это мужчине не удалось.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший был доставлен в больницу с различными травмами.

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