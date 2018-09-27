Родители погибшей девочки из Тверской области добились возбуждения уголовного дела в отношении врачей
Семья из Тверской области обратилась со своей проблемой к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, который провел личный прием в Москве.
Как сообщает пресс-служба СКР, родители погибшей двухмесячной девочки из Тверской области долгое время добивались возбуждения уголовного дела, однако процессуальное решение было принято только после того, как им удалось записаться на личный прием к Председателю СК России.
В настоящее время завершается расследование этого уголовного дела в отношении врача-педиатра. Также было возбуждено уголовное дело в отношении врача-гистолога, который дал неправильное заключение по результатам проведенного исследования.