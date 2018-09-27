Родители погибшей девочки из Тверской области добились возбуждения уголовного дела в отношении врачей

СЕГОДНЯ 11:36 2018-09-27T11:36:52+03:00

В настоящее время завершается расследование этого уголовного дела Фото: Мария ЛЕНЦ

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Семья из Тверской области обратилась со своей проблемой к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, который провел личный прием в Москве.

Как сообщает пресс-служба СКР, родители погибшей двухмесячной девочки из Тверской области долгое время добивались возбуждения уголовного дела, однако процессуальное решение было принято только после того, как им удалось записаться на личный прием к Председателю СК России.

В настоящее время завершается расследование этого уголовного дела в отношении врача-педиатра. Также было возбуждено уголовное дело в отношении врача-гистолога, который дал неправильное заключение по результатам проведенного исследования.