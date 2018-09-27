Музыкальный осенний фестиваль пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-27T11:05:56+03:00

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В Твери в первый день октября стартует 49-ый фестиваль «Музыкальная осень в Твери». Премьера фестиваля станет «Симфония №9» Людвига ван Бетховена в исполнении сводного симфонического оркестра и сводного хора.

В первый день фестиваля «Симфонию №9» исполнят лауреаты международных конкурсов Эмма Штуко (сопрано), солистка Большого театра Евгения Сегенюк (меццо-сопрано), солисты музыкального театра имени Покровского Василий Гафнер (тенор) и Детского музыкального театра имени Сац Антон Варенцов (баритон). Дирижёр масштабного проекта –Андрей Кружков. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В воскресение, 7 октября, перед зрителями выступит лауреат престижных конкурсов и фестивалей Лукас Генюшас.

Закончится музыкальный форум 10 октября концертом Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» и народной артистки России Светланы Безродной.