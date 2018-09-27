Оперативники обнаружили наркотик растительного происхождения у мужчины в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:34 2018-09-27T10:34:36+03:00

Запрещенное вещество было изъято. Фото: УМВД России по Тверской области

Ранее мужчина уже привлекался за подобные нарушения

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В Тверской области прошла оперативно-профилактическая операция «Мак». Сотрудники наркоконтроля обнаружили хранение наркотических средств растительного происхождения.

У жителя деревни Фарафоновка Кашинского района полицейские обнаружили и изъяли более 400 граммов конопли и свыше 26 граммов наркотика растительного происхождения.

- Подозреваемый, 36-летний хозяин дома ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и был судим за сбыт наркотиков, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.