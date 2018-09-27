Здание почтового отделения сгорело в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:02 2018-09-27T10:02:08+03:00

На месте происшествия работали девять пожарных. Фото: архив "КП"

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В Тверской области в селе Рождество Фировского района произошел пожар. Информация о возгорание поступило дежурному УМЧС в 02:40 сегодня, 27 сентября.

Спасатели установили, что горит помещение почтового отделения.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, огонь удалось полностью ликвидировать в 4:46. В результате пожара строение оказалось полностью уничтожено.

Причина пожара – устанавливается.

С огнем на месте боролись девять человек из отделений пожарно-спасательных частей № 56 и № 74.