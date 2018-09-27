2018-09-27T10:29:59+03:00
Общество

Из-за непогоды четыре района в Тверской области остались без света

Ночью поднялся сильный ветер
Виктория ЖУКОВА
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На местах отключений работают специалистыНа местах отключений работают специалистыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области из-за непогоды в ряде районов произошли сбои в работе электросетевого комплекса.

В ночь на 27 сентября в Тверском регионе поднялся сильный ветер, который стал валить деревья. Часть веток задели линии электропередач. Из-за этого некоторые районы остались без света. В частности: Бологовский, Андреапольский, Осташковский и Торопецкий районы.

Как сообщает пресс-служба «Тверьэнерго», на местах работают специалисты, привлечено более 100 бригад энергетиков. В настоящий момент запрещены любые плановые работы, кроме аварийных.

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