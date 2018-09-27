Школьники Пролетарского района Твери сыграли в мини-футбол
Лучшей оказалась команда учащихся школы №1
Дети играют в мини-футбол Фото: администрация Твери
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В Твери подвели итоги турнира по мини-футболу «Золотая осень». Участвовали в нем школьники из Пролетарского района.
В течение двух недель за кубок победителя сражались 12 команд. Игры проходили на стадионе школы №1. В финал вышли четыре команды от школ №№ 1, 9, 52 и «Тверского лицея».
Как сообщает управление информации администрации Твери, первое место в турнире заняли хозяева поля - команда школы №1. Они одержали победу со счетом 8:0, обыграв ребят из школы №9. На третьем месте оказалась команда из школы №52.