Школьники Пролетарского района Твери сыграли в мини-футбол

СЕГОДНЯ 09:11 2018-09-27T10:30:32+03:00

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В Твери подвели итоги турнира по мини-футболу «Золотая осень». Участвовали в нем школьники из Пролетарского района.

В течение двух недель за кубок победителя сражались 12 команд. Игры проходили на стадионе школы №1. В финал вышли четыре команды от школ №№ 1, 9, 52 и «Тверского лицея».

Как сообщает управление информации администрации Твери, первое место в турнире заняли хозяева поля - команда школы №1. Они одержали победу со счетом 8:0, обыграв ребят из школы №9. На третьем месте оказалась команда из школы №52.