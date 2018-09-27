Десять студентов и школьников из Тверской области получат стипендию имени Василия Андреева
В Тверской области юные музыканты получат стипендию имени Василия Андреева. Решение о назначении выплат в этом году принято на заседании регионального правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.
Выплаты будут получать четыре студента Тверского музыкального колледжа имени Мусорского и шесть учащихся детских школ искусств из Твери и Кимр.
Победителей выбрали по итогам прослушиваний. В состав комиссии вошли руководители ведущих учреждений культуры региона и другие представители профессионального сообщества. Всего было рассмотрено 20 заявок.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, по инициативе губернатора в прошлом году стипендия была увеличена до 3000 рублей в месяц для студентов профессиональных образовательных организаций и 2100 рублей для учеников детских школ искусств.