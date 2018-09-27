2018-09-27T08:18:51+03:00
Происшествия

Рыбак утонул в озере в Тверской области

Мужчина утром уехал на рыбалку, а после обеда перестал выходить на связь
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ведутся следственные мероприятияВедутся следственные мероприятияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Тверской области утонул 37-летний мужчина. Трагедия произошла 26 сентября в Удомельском городском округе в акватории озера Деминец.

О пропаже мужчины заявили родственники. Они рассказали, что он накануне уехал на рыбалку. Во второй половине дня, 25 сентября, он перестал выходить на связь. Место остановки погибшего осмотрели и нашли перевернутую лодку с работающим мотором.

Погибшего обнаружили в районе деревни Роднево.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, тело извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Подробности случившегося выясняют стражи правопорядка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три человека пострадали в ДТП в Тверской области
В Тверской области пациенты пожаловались в прокуратуру на свою районную больницу
Двум городам в Тверской области на благоустройство выделено 105 млн рублей
Автомобилистка сбила женщину стоявшую на проезжей части трассы М-10 в Тверской области
400 тысяч рублей штрафа заплатит компания за незаконную добычу песка в Тверской области
В Тверской области стартует "горячая линия" по гриппу и ОРВИ
Молодой водитель сбил пенсионера перебегавшего дорогу в Твери
Родители погибшей девочки из Тверской области добились возбуждения уголовного дела в отношении врачей
Музыкальный осенний фестиваль пройдет в Твери
Оперативники обнаружили наркотик растительного происхождения у мужчины в Тверской области
Здание почтового отделения сгорело в Тверской области