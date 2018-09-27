Рыбак утонул в озере в Тверской области
Мужчина утром уехал на рыбалку, а после обеда перестал выходить на связь
Ведутся следственные мероприятияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области утонул 37-летний мужчина. Трагедия произошла 26 сентября в Удомельском городском округе в акватории озера Деминец.
О пропаже мужчины заявили родственники. Они рассказали, что он накануне уехал на рыбалку. Во второй половине дня, 25 сентября, он перестал выходить на связь. Место остановки погибшего осмотрели и нашли перевернутую лодку с работающим мотором.
Погибшего обнаружили в районе деревни Роднево.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, тело извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Подробности случившегося выясняют стражи правопорядка.