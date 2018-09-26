Программу нового сезона «Здравствуй, Земля!» в Тверской картинной галерее перенесли на 28 сентября

26 Сент. 19:32 2018-09-26T19:32:17+03:00

В центре программы окажется монументальное полотно Василия Басова «Здравствуй, Земля!» (1961 г.)

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Открытие нового цикла музейно-театральных программ Тверской областной картинной галереи перенесли на 28 сентября. С этого дня в творческом пространстве «Башня искусств» вместе со зрителями продолжат находить новые смыслы в произведениях из Тверского художественного собрания.

До конца этого года запланированы 4 встречи с шедеврами галереи.

Напоминаем, откроется сезон программой «Здравствуй, Земля!», посвященной героям космоса. Юрий Гагарин и Валентина Терешкова стали символами новых людей XX века, олицетворением невероятной отваги, целеустремленности и любви к родине.

В центре программы окажется монументальное полотно Василия Басова «Здравствуй, Земля!» (1961 г.), повествующее о приземлении Юрия Гагарина. В сопровождении ученого секретаря галереи, кандидата философских наук Марии Шуваловой мы попробуем открыть новые, неочевидные на первый взгляд, смыслы, созерцая и анализируя картину в зале советского искусства. Экскурсия приурочена к 100-летию В.Н. Басова (1918–1962) – московского живописца, художника-реалиста, прославившегося масштабными работами в жанре сюжетно-тематической композиции.

А в театральной части программы будет представлен моноспектакль Алексея Зинатулина «Я, Чайка». Мультижанровое повествование погрузит в мир Дальнего Востока.

Тверской императорский дворец, ул. Советская д. 3 (вход через Парадный вестибюль).

28 сентября в 18:00.

Цена билета: 200 рублей.

Справки по телефону: 34-62-43.