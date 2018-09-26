2018-09-26T19:32:17+03:00
Звезды

Программу нового сезона «Здравствуй, Земля!» в Тверской картинной галерее перенесли на 28 сентября

Начало в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В центре программы окажется монументальное полотно Василия Басова «Здравствуй, Земля!» (1961 г.)В центре программы окажется монументальное полотно Василия Басова «Здравствуй, Земля!» (1961 г.)
Изменить размер текста:

Открытие нового цикла музейно-театральных программ Тверской областной картинной галереи перенесли на 28 сентября. С этого дня в творческом пространстве «Башня искусств» вместе со зрителями продолжат находить новые смыслы в произведениях из Тверского художественного собрания.

До конца этого года запланированы 4 встречи с шедеврами галереи.

Напоминаем, откроется сезон программой «Здравствуй, Земля!», посвященной героям космоса. Юрий Гагарин и Валентина Терешкова стали символами новых людей XX века, олицетворением невероятной отваги, целеустремленности и любви к родине.

В центре программы окажется монументальное полотно Василия Басова «Здравствуй, Земля!» (1961 г.), повествующее о приземлении Юрия Гагарина. В сопровождении ученого секретаря галереи, кандидата философских наук Марии Шуваловой мы попробуем открыть новые, неочевидные на первый взгляд, смыслы, созерцая и анализируя картину в зале советского искусства. Экскурсия приурочена к 100-летию В.Н. Басова (1918–1962) – московского живописца, художника-реалиста, прославившегося масштабными работами в жанре сюжетно-тематической композиции.

А в театральной части программы будет представлен моноспектакль Алексея Зинатулина «Я, Чайка». Мультижанровое повествование погрузит в мир Дальнего Востока.

Тверской императорский дворец, ул. Советская д. 3 (вход через Парадный вестибюль).

28 сентября в 18:00.

Цена билета: 200 рублей.

Справки по телефону: 34-62-43.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три человека пострадали в ДТП в Тверской области
В Тверской области пациенты пожаловались в прокуратуру на свою районную больницу
Двум городам в Тверской области на благоустройство выделено 105 млн рублей
Автомобилистка сбила женщину стоявшую на проезжей части трассы М-10 в Тверской области
400 тысяч рублей штрафа заплатит компания за незаконную добычу песка в Тверской области
В Тверской области стартует "горячая линия" по гриппу и ОРВИ
Молодой водитель сбил пенсионера перебегавшего дорогу в Твери
Родители погибшей девочки из Тверской области добились возбуждения уголовного дела в отношении врачей
Музыкальный осенний фестиваль пройдет в Твери
Оперативники обнаружили наркотик растительного происхождения у мужчины в Тверской области
Здание почтового отделения сгорело в Тверской области