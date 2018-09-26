Театр "Эксперимент" открывает в Твери 25-ый сезон спектаклем "Самоубийца"

26 Сент. 18:09 2018-09-26T18:12:36+03:00

"Самоубийцу" так никто и не поставил при жизни драматурга, хотя в момент ее создания за нее боролись и Станиславский, и Мейерхольд

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С 30 сентября по 1 октября в театре-студии "Эксперимент", что при тверском колледже имени Львова, будут трижды открывать новый, 25-ый сезон, спектаклем "Самоубийца".

Премьера спектакля состоялась 26 апреля, причем на первом показе присутствовал актер и режиссер Театра Романа Виктюка Игорь Неведров. И это неспроста. "Эксперимент" уже два года дружит с этим театром и с самим Романом Григорьевичем. Знаменитый мастер в ноябре 2016 года даже приезжал в колледж и общался со студентами.

- Название спектакля уж больно пессимистичное. Сам спектакль такой же?

- Не совсем. У пьесы Николая Эрдмана вообще трудно определить единый жанр, - рассказывает режиссер спектакля Наталья Рыбакова. - Она начинается как легкая комедия (муж с женой конфликтуют из-за ливерной колбасы), потом переходит в фарс, драму, трагифарс и заканчивается трагедией. Но никакого самоубийства на сцене не происходит.

Кстати, первая пьеса Эрдмана " Мандат" шла нарасхват. А "Самоубийцу" так никто и не поставил при его жизни, хотя в момент ее создания за нее боролись и Станиславский, и Мейерхольд. Однако Эрдмана отправили в ссылку и о пьесе, как это и бывало, забыли надолго. Вернувшись из ссылки, Николай Эрдман больше не написал ни одной пьесы.

Остается добавить, что в спектакле задействован четвертый курс студентов колледжа направления "Театральное творчество". "Самоубийца" ставился, как курсовой спектакль, но потом его ввели в основную базу.

- Спектакль получился интересным. Надеюсь всем понравится. Приходите, будем рады! - приглашает Наталья Рыбакова.

пр-т Чайковского 19.

Вход свободный.

30 сентября в 17.30

1 октября в 17.00.

2 октября в 18.30.