Тверь готовится к самому модному событию осени
С 3 по 6 октября в Твери ожидается самое модное событие этой осени - «Tver Fashion Week осень-зима 2018/19» или Тверская неделя моды. Как всегда ожидается много сюрпризов.
По традиции на каждом дне показов будут представлены разные направления.
3 октября – дизайнерские коллекции, 4 октября – детская мода, 5 октября – коллекции осень-зима 2018/19, 6 октября – осень-зима 2018/19 Premium.
Одежду и аксессуары к показами готовят дизайнеры, популярные марки, ведущие бутики и торговые дома Твери.
Как всегда будут и дебюты. На этот раз организаторы решили порадовать публику показами
коллекций московских дизайнеров.
Еще одна традиция – розыгрыши подарков, которые будут и на этот раз.
Из новшеств этой «Недели моды» - теперь можно не только любоваться понравившимися вещами, но после показа даже купить их. При этом пообщаться с дизайнерами и представителями модных брендов и обменяться контактами.
Отель «Оснабрюк»
С 3 по 6 октября.
Вход свободный. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись по телефону 8(4822) 75-19-19.