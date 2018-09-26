Тверь готовится к самому модному событию осени

26 Сент. 17:01 2018-09-26T17:01:15+03:00

Одежду и аксессуары к показами готовят дизайнеры, популярные марки, ведущие бутики и торговые дома Твери. Будут и сюрпризы Фото: Ирина ТАРАСОВА

«Tver Fashion Week осень-зима 2018/19» будет удивлять и восхищать четыре дня

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С 3 по 6 октября в Твери ожидается самое модное событие этой осени - «Tver Fashion Week осень-зима 2018/19» или Тверская неделя моды. Как всегда ожидается много сюрпризов.

По традиции на каждом дне показов будут представлены разные направления.

3 октября – дизайнерские коллекции, 4 октября – детская мода, 5 октября – коллекции осень-зима 2018/19, 6 октября – осень-зима 2018/19 Premium.

Одежду и аксессуары к показами готовят дизайнеры, популярные марки, ведущие бутики и торговые дома Твери.

Как всегда будут и дебюты. На этот раз организаторы решили порадовать публику показами

коллекций московских дизайнеров.

Еще одна традиция – розыгрыши подарков, которые будут и на этот раз.

Из новшеств этой «Недели моды» - теперь можно не только любоваться понравившимися вещами, но после показа даже купить их. При этом пообщаться с дизайнерами и представителями модных брендов и обменяться контактами.

Отель «Оснабрюк»

С 3 по 6 октября.

Вход свободный. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись по телефону 8(4822) 75-19-19.