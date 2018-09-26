Парень похитил велосипед, который владелец оставил у магазина в Тверской области
Полицейские вернули транспортное средство хозяину
Злоумышленника вычислили полицейские. Фото: архив "КП"
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В Тверской области у 32-летнего мужчины украли велосипед. Ущерб для жителя Старицы составил более семи тысяч рублей.
С целью выяснения подробностей произошедшего полицейские выехали на место происшествия. Стражи правопорядка со слов заявителя составили описание украденного имущества и установили, что велосипед хозяин оставил без присмотра у магазина.
Было установлено, что к краже причастен 24-летний местный житель.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, злоумышленник сознался в содеянном. Велосипед полицейские вернули хозяину.