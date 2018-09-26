Спасатели МЧС патрулируют водоемы в Тверской области

26 Сент. 17:58 2018-09-26T17:58:44+03:00

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В Тверской области сегодня, 26 сентября, сотрудники регионального ГИМС МЧС России провели шесть патрулирований на водоемах. Надзор на водных объектах осуществляется в ежедневном режиме с целью снижения количества несчастных случаев на водных объектах и случаев гибели на них людей.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, во время рейдов спасатели проводят разъяснительные беседы о правилах поведения вблизи водных объектов с рыбаками и отдыхающими.

Проверку проходят и судовладельцы. Инспекторы проверяют документы на управление судном и наличие спасательных средств на борту. Всем проинструктированным раздают памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и с номерами телефонов экстренных служб.