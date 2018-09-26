2018-09-26T17:34:36+03:00
Происшествия

46-летний мужчина забрал мобильный телефон, который забыла на кассе жительница Твери

Стоимость мобильника 25 тысяч рублей
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленник задержан Фото: архив "КП"Злоумышленник задержан Фото: архив "КП"
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В Твери 18-летняя девушка обратилась за помощью к полицейским. У нее похитили телефон стоимостью 25 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что девушка оставила свой телефон без присмотра на кассе в аптеке, которая находится на площади Терешковой. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили подозреваемого в краже.

-Злоумышленником оказался 46-летний безработный житель Твери, - информируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Мужчина вернул похищенный телефон девушке. По факту "кражи" возбуждено уголовное дело.

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