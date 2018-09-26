2018-09-26T17:00:30+03:00
Общество

Суд оставил под стражей мужчину, которого подозревают в надругательстве над девочкой в Тверской области

Уголовное дело возбудили два месяца назад
Виктория ЖУКОВА
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Решение принято в суде. Фото: архив "КП"Решение принято в суде. Фото: архив "КП"
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В Тверской области Пеновский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста в отношении мужчины, которого подозревают в насилии над ребенком.

Дело возбудили в конце июля текущего года. Подозреваемый был задержан и арестован на два месяца.

Как сообщает пресс-служба суда, свою вину мужчина отрицает. Следствие собирает доказательственную базу.

Суд учел данные о личности обвиняемого и счел убедительными доводы следователя о намерениях подозреваемого. Злоумышленник останется под арестом еще на один месяц.

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