Суд оставил под стражей мужчину, которого подозревают в надругательстве над девочкой в Тверской области
Уголовное дело возбудили два месяца назад
Решение принято в суде. Фото: архив "КП"
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В Тверской области Пеновский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста в отношении мужчины, которого подозревают в насилии над ребенком.
Дело возбудили в конце июля текущего года. Подозреваемый был задержан и арестован на два месяца.
Как сообщает пресс-служба суда, свою вину мужчина отрицает. Следствие собирает доказательственную базу.
Суд учел данные о личности обвиняемого и счел убедительными доводы следователя о намерениях подозреваемого. Злоумышленник останется под арестом еще на один месяц.