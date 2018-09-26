2018-09-26T16:32:25+03:00
Общество

Возбудителя монилиозной гнили нашли в нектаринах в Тверской области

Болезнь угрожает верхневолжским садам
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Фруктовая болезнь обнаружена в Тверской областиФруктовая болезнь обнаружена в Тверской области
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ДНК возбудителя монилиозной гнили (Monilinia fructicola) обнаружили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в турецких нектаринах.

Нектарины были взяты на исследование в одном из магазинов Ржева.

Бурая монилиозная гниль это опасное заболевание плодовых культур. Она включена в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Гниль представляет большую угрозу для садовых насаждений - абрикосов, персиков, нектаринов, слив, вишни и черешни, поэтому опасен для растений нашей полосы. Заболевание поражает все наземные органы растений: цветки, почки, молодые побеги, ветви, и плоды.

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