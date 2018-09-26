2018-09-26T16:05:53+03:00
Общество

Антимонопольщики обнаружили нарушение закона о конкуренции в информации о повышении стоимости проезда в маршрутках Твери

В октябре за проезд гражданам предлагают платить на два рубля больше
Виктория ЖУКОВА
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Проезд подорожает до 27 рублейПроезд подорожает до 27 рублейФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Твери управление антимонопольной службы отреагировало на информацию о повышении стоимости проезда. Напомним, что маршрутчики планируют в октябре увеличить тариф на проезд до 27 рублей.

-Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области 26 сентября подготовило приказ о возбуждении в отношении Партнерства дела по признакам нарушения части 5 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции", согласно которой запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, - сообщает пресс-служба ведомства.

Санкция по данной статье предусматривает наложение административного штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей, а также дисквалификацию до трех лет. Штраф для юридических лиц доходят до 5 млн рублей.

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