20 км дорожного покрытия отремонтируют в трех районах Тверской области
На ремонт направлено более 160 млн рублей
В порядок 20 км дорожного покрытия Фото: архив "КП"
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В Тверской области планируют отремонтировать участки дорог в трех муниципалитетах. На эти цели выделено более 60,3 млн рублей. Соответсвующее решение принято на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Средства направлены приведено в порядок 20 км дорожного покрытия на участках двух дорог регионального значения: Торжок – Янково в Торжокском районе и Красномайский – Фирово в Вышневолоцком и Фировском районах.
В перечень работ включены фрезеровка, укладка асфальта, укрепление обочин, замена знаков, нанесение разметки.