20 км дорожного покрытия отремонтируют в трех районах Тверской области

26 Сент. 15:30 2018-09-26T15:30:35+03:00

На ремонт направлено более 160 млн рублей

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В Тверской области планируют отремонтировать участки дорог в трех муниципалитетах. На эти цели выделено более 60,3 млн рублей. Соответсвующее решение принято на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Средства направлены приведено в порядок 20 км дорожного покрытия на участках двух дорог регионального значения: Торжок – Янково в Торжокском районе и Красномайский – Фирово в Вышневолоцком и Фировском районах.

В перечень работ включены фрезеровка, укладка асфальта, укрепление обочин, замена знаков, нанесение разметки.