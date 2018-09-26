20 несовершеннолетних ребят незаконно трудились в Тверской области
В летние каникулы 20 несовершеннолетних ребят незаконно трудились подсобными рабочими в торопецкой СОШ №1.
Было установлено, что детей приняли на работу по срочному трудовому договору, однако при этом был допущен целый ряд нарушений. Так, ребят не ознакомили с приказом о приеме на работу и с приказом об увольнении. Кроме того, в трудовые договора не были включены обязательные условия режимы работы и отдыха, а также не отражены функции несовершеннолетних работников. И это еще не всё. Трудовые договоры с ребятами были заключены без письменного согласия родителей и органов опеки и попечительства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, в адрес директора школы внесено представление об устранении обнаруженных нарушений и недопущении их впредь. По итогам его рассмотрения, одно лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.