20 несовершеннолетних ребят незаконно трудились в Тверской области

26 Сент. 15:04 2018-09-26T15:05:09+03:00

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В летние каникулы 20 несовершеннолетних ребят незаконно трудились подсобными рабочими в торопецкой СОШ №1.

Было установлено, что детей приняли на работу по срочному трудовому договору, однако при этом был допущен целый ряд нарушений. Так, ребят не ознакомили с приказом о приеме на работу и с приказом об увольнении. Кроме того, в трудовые договора не были включены обязательные условия режимы работы и отдыха, а также не отражены функции несовершеннолетних работников. И это еще не всё. Трудовые договоры с ребятами были заключены без письменного согласия родителей и органов опеки и попечительства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, в адрес директора школы внесено представление об устранении обнаруженных нарушений и недопущении их впредь. По итогам его рассмотрения, одно лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.