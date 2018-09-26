2018-09-26T15:05:09+03:00
Общество

20 несовершеннолетних ребят незаконно трудились в Тверской области

Дети хотели заработать на карманные расходы
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Нарушения обнаружили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВНарушения обнаружили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВ
Изменить размер текста:

В летние каникулы 20 несовершеннолетних ребят незаконно трудились подсобными рабочими в торопецкой СОШ №1.

Было установлено, что детей приняли на работу по срочному трудовому договору, однако при этом был допущен целый ряд нарушений. Так, ребят не ознакомили с приказом о приеме на работу и с приказом об увольнении. Кроме того, в трудовые договора не были включены обязательные условия режимы работы и отдыха, а также не отражены функции несовершеннолетних работников. И это еще не всё. Трудовые договоры с ребятами были заключены без письменного согласия родителей и органов опеки и попечительства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, в адрес директора школы внесено представление об устранении обнаруженных нарушений и недопущении их впредь. По итогам его рассмотрения, одно лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три человека пострадали в ДТП в Тверской области
В Тверской области пациенты пожаловались в прокуратуру на свою районную больницу
Двум городам в Тверской области на благоустройство выделено 105 млн рублей
Автомобилистка сбила женщину стоявшую на проезжей части трассы М-10 в Тверской области
400 тысяч рублей штрафа заплатит компания за незаконную добычу песка в Тверской области
В Тверской области стартует "горячая линия" по гриппу и ОРВИ
Молодой водитель сбил пенсионера перебегавшего дорогу в Твери
Родители погибшей девочки из Тверской области добились возбуждения уголовного дела в отношении врачей
Музыкальный осенний фестиваль пройдет в Твери
Оперативники обнаружили наркотик растительного происхождения у мужчины в Тверской области
Здание почтового отделения сгорело в Тверской области