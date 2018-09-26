Школьникам в Твери рассказывают о подвиге князя Михаила Тверского

26 Сент. 14:46 2018-09-26T14:46:33+03:00

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В школах Твери учителя проводят тематические классные часы на основе материалов альманаха «Михаил Тверской. Путь домой». Детям рассказывают о подвиге Святого Благоверного князя.

Первыми новый альманах посмотрели ученики пятого класса гимназии №10. Ребята изучили историю родного края на уроке обществознания.

Напомним, что над созданием альманаха «Михаил Тверской. Путь домой» трудились ученые, культурологи и искусствоведы, фотографы и педагоги, журналисты, студенты. Некоторые иллюстрации создали юные художники из изостудии «Соцветие».

Экземпляры альманаха передали в каждую школу. Храниться книги будут в школьных библиотеках.

В администрации Твери сообщают, что углубленному изучению истории Тверского края и духовно-нравственному воспитанию молодежи в последнее время уделяется особое внимание.