2018-09-26T14:46:33+03:00
Общество

Школьникам в Твери рассказывают о подвиге князя Михаила Тверского

Дети изучают историю по новому альманаху
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Альманах «Михаил Тверской. Путь домой». Фото: администрация ТвериАльманах «Михаил Тверской. Путь домой». Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В школах Твери учителя проводят тематические классные часы на основе материалов альманаха «Михаил Тверской. Путь домой». Детям рассказывают о подвиге Святого Благоверного князя.

Первыми новый альманах посмотрели ученики пятого класса гимназии №10. Ребята изучили историю родного края на уроке обществознания.

Напомним, что над созданием альманаха «Михаил Тверской. Путь домой» трудились ученые, культурологи и искусствоведы, фотографы и педагоги, журналисты, студенты. Некоторые иллюстрации создали юные художники из изостудии «Соцветие».

Экземпляры альманаха передали в каждую школу. Храниться книги будут в школьных библиотеках.

В администрации Твери сообщают, что углубленному изучению истории Тверского края и духовно-нравственному воспитанию молодежи в последнее время уделяется особое внимание.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три человека пострадали в ДТП в Тверской области
В Тверской области пациенты пожаловались в прокуратуру на свою районную больницу
Двум городам в Тверской области на благоустройство выделено 105 млн рублей
Автомобилистка сбила женщину стоявшую на проезжей части трассы М-10 в Тверской области
400 тысяч рублей штрафа заплатит компания за незаконную добычу песка в Тверской области
В Тверской области стартует "горячая линия" по гриппу и ОРВИ
Молодой водитель сбил пенсионера перебегавшего дорогу в Твери
Родители погибшей девочки из Тверской области добились возбуждения уголовного дела в отношении врачей
Музыкальный осенний фестиваль пройдет в Твери
Оперативники обнаружили наркотик растительного происхождения у мужчины в Тверской области
Здание почтового отделения сгорело в Тверской области