Школьникам в Твери рассказывают о подвиге князя Михаила Тверского
В школах Твери учителя проводят тематические классные часы на основе материалов альманаха «Михаил Тверской. Путь домой». Детям рассказывают о подвиге Святого Благоверного князя.
Первыми новый альманах посмотрели ученики пятого класса гимназии №10. Ребята изучили историю родного края на уроке обществознания.
Напомним, что над созданием альманаха «Михаил Тверской. Путь домой» трудились ученые, культурологи и искусствоведы, фотографы и педагоги, журналисты, студенты. Некоторые иллюстрации создали юные художники из изостудии «Соцветие».
Экземпляры альманаха передали в каждую школу. Храниться книги будут в школьных библиотеках.
В администрации Твери сообщают, что углубленному изучению истории Тверского края и духовно-нравственному воспитанию молодежи в последнее время уделяется особое внимание.