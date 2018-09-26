2018-09-26T14:15:33+03:00
Здоровье

Бешенную енотовидную собаку убили в Тверской области

Это уже 21 зарегистрированный случай заражения
Виктория ЖУКОВА
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Вирус передаётся через слюну животныхВирус передаётся через слюну животныхФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Тверской области зафиксирован еще один случай заболевания бешенством среди диких животных. Больную енотовидную собаку застрелили в районе деревни Сюльки Нелидовского района.

Патологический материал от животного изучили в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» - это подведомственная организация Россельхознадзора. Специалисты подтвердили, что собака была больна бешенством.

В региональном управлении Россельхознадзора сообщают, что это уже 21 зарегистрированный случай заражения на территории области.

Напомним, что бешенство – это смертельное заболевание. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, а кошки - по желанию владельца.

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