Бешенную енотовидную собаку убили в Тверской области
В Тверской области зафиксирован еще один случай заболевания бешенством среди диких животных. Больную енотовидную собаку застрелили в районе деревни Сюльки Нелидовского района.
Патологический материал от животного изучили в ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» - это подведомственная организация Россельхознадзора. Специалисты подтвердили, что собака была больна бешенством.
В региональном управлении Россельхознадзора сообщают, что это уже 21 зарегистрированный случай заражения на территории области.
Напомним, что бешенство – это смертельное заболевание. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, а кошки - по желанию владельца.