В Тверской области суд запретил телефонной террористке посещать рюмочные

26 Сент. 14:15 2018-09-26T14:15:31+03:00

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Нелидовский городской суд в Тверской области вынес приговор телефонной террористке.

Женщина уже была ранее судима за кражи и побои, отсидев в сумме более четырех лет. В 2017 году, 4 ноября она решила отомстить за некую обиду владельцу кафе-бара «24 часа» на улице Нахимова. Она позвонила в полицию, будучи пьяной, и рассказала что кафе заминировано.

- В результате этого были задействованы наряды полиции для установления места нахождения женщины и проверки ее сообщения, что привело к отвлечению сил и средств от выполнения служебной правоохранительной деятельности, - сообщает пресс-служба суда.

Женщина признала себя виновной и после консультации с адвокатом попросила вынести приговор без судебного разбирательства. Суд назначил ей принудительные работы на два года и запретил посещать места продажи алкогольной продукции в розлив.