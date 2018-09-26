В Тверской области суд запретил телефонной террористке посещать рюмочные
Нелидовский городской суд в Тверской области вынес приговор телефонной террористке.
Женщина уже была ранее судима за кражи и побои, отсидев в сумме более четырех лет. В 2017 году, 4 ноября она решила отомстить за некую обиду владельцу кафе-бара «24 часа» на улице Нахимова. Она позвонила в полицию, будучи пьяной, и рассказала что кафе заминировано.
- В результате этого были задействованы наряды полиции для установления места нахождения женщины и проверки ее сообщения, что привело к отвлечению сил и средств от выполнения служебной правоохранительной деятельности, - сообщает пресс-служба суда.
Женщина признала себя виновной и после консультации с адвокатом попросила вынести приговор без судебного разбирательства. Суд назначил ей принудительные работы на два года и запретил посещать места продажи алкогольной продукции в розлив.