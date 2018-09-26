Сильный ветер и проливные дожди ожидаются в Тверской области

26 Сент. 13:48 2018-09-26T13:49:01+03:00

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В Тверской области портится погода. К холоду и ветру присоединятся сильные дожди.

По сообщению регионального УМЧС России, днём 26 сентября и в течении суток 27 сентября на территории Тверской области ожидается усиление западного и юго-западного ветра. Отдельные порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.

Также по данным Тверского Гидрометцентра интенсивность дождя будет варьироваться от 1,5 до 6 миллиметров осадков в час.

В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, а Росгидрометцентр присвоил Тверской области «желтый» уровень погодной опасности.