Сильный ветер и проливные дожди ожидаются в Тверской области
Конец рабочей недели будет холодным
Не забывайте зонтики. Фото: архив "КП"
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В Тверской области портится погода. К холоду и ветру присоединятся сильные дожди.
По сообщению регионального УМЧС России, днём 26 сентября и в течении суток 27 сентября на территории Тверской области ожидается усиление западного и юго-западного ветра. Отдельные порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду.
Также по данным Тверского Гидрометцентра интенсивность дождя будет варьироваться от 1,5 до 6 миллиметров осадков в час.
В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, а Росгидрометцентр присвоил Тверской области «желтый» уровень погодной опасности.