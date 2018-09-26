Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области

26 Сент. 13:19 2018-09-26T13:19:49+03:00

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В Тверской области пройдет Национальный туристский форум «Реки России». Это ежегодная площадка, на которой обсуждаются перспективы развития водного и круизного туризма. Форум запланирован на 5 октября в Завидово.

На мероприятии выступят представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники сферы речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты отрасли.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, одним из главных событий форума станет тематическая сессия, на которой обсудят перспективные направления по созданию туристических кластеров в рамках новой Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы.

Кроме того, Верхневолжье презентует масштабный проект, связанный с развитием отдыха на воде. Проект называется «Волжское море». Направлен он на привлечение внимания путешественников в бассейн Верхней Волги.