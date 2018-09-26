2018-09-26T12:43:45+03:00
Общество

Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды

А заместителю главы муниципалитета объявлена благодарность
Виктория ЖУКОВА
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Три человека из Тверской области получили государственные награды. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

За достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность, а также за многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был награжден водитель-испытатель из Тверской области, Алексей Вишняков.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено наладчику сварочного оборудования Евгению Белякову и элетросварщикам вагоностроительного завода Андрею Юлкину и Юрию Семёнову.

Кроме того, благодарность была объявлена заместителю главы Весьегонского района Екатерине Живописцевой. Советующее распоряжение опубликовано от 25 сентября.

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