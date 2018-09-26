2018-09-26T12:10:16+03:00
Происшествия

Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области

Автомобиль вылетел в кювет
Виктория ЖУКОВА
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Автоинспекторы не рекомендуют управлять автомобилем в переутомленном состоянии. Фото: архив "КП"Автоинспекторы не рекомендуют управлять автомобилем в переутомленном состоянии. Фото: архив "КП"
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В Тверской области на автотрассе М-10 произошла авария. Рано утром сегодня, 26 сентября, на 328 км дороги в Бологовском районе отечественный автомобиль съехал в кювет.

В результате аварии травмы получили три человека, среди них двое взрослых и несовершеннолетний ребенок.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что вчера в кювет вылетел минивэн, водитель которого уснул за рулем. В связи с этим автоинспекторы не рекомендуют управлять автомобилем в переутомленном состоянии.

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