Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Автомобиль вылетел в кювет
Автоинспекторы не рекомендуют управлять автомобилем в переутомленном состоянии. Фото: архив "КП"
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В Тверской области на автотрассе М-10 произошла авария. Рано утром сегодня, 26 сентября, на 328 км дороги в Бологовском районе отечественный автомобиль съехал в кювет.
В результате аварии травмы получили три человека, среди них двое взрослых и несовершеннолетний ребенок.
Обстоятельства и причины аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, что вчера в кювет вылетел минивэн, водитель которого уснул за рулем. В связи с этим автоинспекторы не рекомендуют управлять автомобилем в переутомленном состоянии.