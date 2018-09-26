2018-09-26T13:06:14+03:00
Происшествия

Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери

Наркотики парень закупал через интернет
Виктория ЖУКОВА
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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фото: УМВД России по Тверской областиВ отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фото: УМВД России по Тверской области
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Тверские полицейские проверили оперативную информацию о возможном распространении наркотических средств. Во дворе одного из домов по Московскому шоссе был задержан 28-летний мужчина.

В ходе личного досмотра у молодого человека обнаружили небольшую металлическую банку, в которой лежали 16 свёртков из фольги с порошкообразным веществом, а также с веществом растительного происхождения.

Также стражи правопорядка осмотрели автомобиль подозреваемого. Из салона машины оперативники изъяли полимерный пакет и упаковку от сигарет с остатками веществ.

-Согласно исследованию, изъятое представляет собой наркотические средства массой более 11 грамм, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Запрещённое вещество молодой человек покупал через интернет, расфасовывал и распространял через «закладки» на территории Твери.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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