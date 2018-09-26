2018-09-26T11:08:27+03:00
Общество

Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области

Работы по проектам начнутся уже в этом году
Виктория ЖУКОВА
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Направлено 6,6 млн рублей на выполнение 12 дополнительных проектов. Фото: архив "КП"Направлено 6,6 млн рублей на выполнение 12 дополнительных проектов. Фото: архив "КП"
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В Тверской области продолжают свою реализацию проекты Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). В этом году направлено 6,6 млн рублей на выполнение 12 дополнительных проектов. Субсидия будет предоставлена 2 городским и 10 сельским поселениям. Этот вопрос рассмотрели 25 сентября на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Так, в Калязине установят детскую площадку, а в Максатихе отремонтируют насосную станцию. На эти цели выделено 1,4 млн рублей.

На проекты в сельских поселениях направлено 5,5 млн рублей. На выделенные средства планируется сделать ремонт в сельских клубах, систем освещения, водоснабжения, автодорог, обустройство детских площадок в сельской местности Бологовского, Рамешковского, Торжокского, Калининского, Ржевского, Калязинского, Лесного, Зубцовского и Андреапольского районов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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