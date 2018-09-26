Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям

СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-26T11:03:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокурор Максатихинского района Тверской области утвердил обвинительное заключение в отношении несовершеннолетнего молодого человека. Злоумышленника обвиняют в совершении преступлений по ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) и ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 166 УК РФ (покушение на угон).

Как считает следствие, пьяный, и ранее судимый парень, в период условного осуждения пытался угнать автомобиль жителя Максатихи, однако преступный замысел до конца довести не смог. Со второй попытки он всё-таки смог завладеть транспортным средством другого человека, и даже добрался до деревни Хмелевая. Оказавшись на месте назначения он угнал еще один автомобиль.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, уголовное дело будет рассмотрено по существу в Максатихинском районном суде.