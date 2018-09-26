Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери

СЕГОДНЯ 10:38 2018-09-26T10:38:38+03:00

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Тверские таможенники предотвратили незаконный вывод денег за границу. Нарушение обнаружили при проверке соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований российского валютного законодательства.

Фирма заключила контракт с китайской фирмой. В нашу страну должны были ввести одежду, обувь и другие товары на сумму 17 миллионов долларов. Также 5 млн долларов перечислили как аванс. Закупленный товар в Россию так и не поступил, а деньги исполнитель возвращать не собирался. Получается, что средства были выведены за рубеж незаконно.

Тверская таможня возбудила уголовное дело об административном правонарушении по факту «Невыполнения резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств». Фирма нарушителей заплатит штраф на сумму 117 млн рублей.