Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:52 2018-09-26T09:52:01+03:00

Мужчина ушел в лес и не вернулся Фото: ВПСО "СОВА"

Его нет дома уже два дня

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Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд "СОВА", идет розыск Виноградова Николая Ивановича 1932 года рождения. 24 сентября в 07:00 мужчина ушел в лес в районе деревни Борисово, что в Ржевском районе Тверской области, и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост - 160 см, худощавого телосложения

Одежда: темная длинная куртка, синяя вязаная шапка, резиновые сапоги

С собой мужчина взял корзинку и дворнягу. Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8(920)165-08-85; 8(915)722-55-56 или 102. Требуется помощь волонтеров.