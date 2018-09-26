2018-09-26T09:44:46+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери

Пили друзья на даче
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина задержанМужчина задержанФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Твери прокуратура Заволжского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда.

По версии предварительного следствия, 32-летний мужчина выпивал со своим приятелем в июле этого года. Находились они в одном из домов садоводческого некоммерческого товарищества «Тверца» в Твери.

Мужчины поругались. Во время конфликта один из них стал бить второго кулаками. Он нанес более шести ударов. От закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, дело будет рассматривать Заволжский районный суд.

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