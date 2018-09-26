Жители Тверской области наблюдали северное сияние

СЕГОДНЯ 09:14 2018-09-26T09:14:10+03:00

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В Тверской области жители заметили северное сияние. Это необычное природное явление наблюдали в Рамешковском районе в ночь на 22 сентября. Небесную красоту успел зафиксировать на свой фотоаппарат Иван Честных.

Как сообщает сам фотограф, северное сияние он наблюдал в 70 км от столицы Верхневолжья.

Для нашей широты такое явление очень редкое. Последний раз северное сияние в Тверской области видели в мае 2016 года. Появляется свечение в верхних слоях атмосферы, при воздействии заряженных частиц, выброшенных Солнцем.