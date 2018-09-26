Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации

СЕГОДНЯ 08:47 2018-09-26T08:47:55+03:00

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В Тверском областном суде рассмотрели дело о выплате компенсации пассажирке, которая пострадала в автобусе.

Травму женщина получила 31 декабря 2017 года, когда автобус резко затормозил у дома №6 на площади Калинина в Конаково. Впоследствии повреждения, которые получила пассажирка, были расценены, как легкий вред здоровью.

В Конаковском районном суде было принято решение в пользу потерпевшей. Транспортная компания должна была выплатить женщине денежную компенсацию морального вреда, в размере 20 тысяч рублей, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 15 тысяч рублей и штраф в 10 тысяч рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования пассажира.

Была подана апелляция. Однако Тверской областной суд оставил решение без изменений.