110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
110 молодых дарований из Тверской области получат стипендии и премии губернатора. На эти цели направлено более 1,3 млн рублей. Средства поступят из регионального бюджета. Данный вопрос вошёл в повестку дня заседания областного правительства, которое 25 сентября провёл губернатор Игорь Руденя.
Выплаты были распределены среди 10 номинаций: музыкальная, театральная, хореографическая, изобразительная, цирковая, декоративно-прикладная, фото-, кино-, видеоискусство, дизайн в сфере культуры и искусства, а также социально-прикладное проектирование.
60 учащихся учреждений допобразования будут получать выплаты в размере 1100 рублей. Стипендию в размере 1500 рублей получат участники клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона.
Как сообщает пресс-службу областного правительства, 10 студентов выпускных курсов будут получать губернаторскую премию в размере 7500 рублей.