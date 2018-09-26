2018-09-26T08:08:15+03:00
Общество

110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии

В конкурсе на получении выплат участвовали 296 человек
Виктория ЖУКОВА
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Сумма стипендии - от 1100 до 1500 рублей, а премии -7500 рублей. Фото: архив "КП"Сумма стипендии - от 1100 до 1500 рублей, а премии -7500 рублей. Фото: архив "КП"
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110 молодых дарований из Тверской области получат стипендии и премии губернатора. На эти цели направлено более 1,3 млн рублей. Средства поступят из регионального бюджета. Данный вопрос вошёл в повестку дня заседания областного правительства, которое 25 сентября провёл губернатор Игорь Руденя.

Выплаты были распределены среди 10 номинаций: музыкальная, театральная, хореографическая, изобразительная, цирковая, декоративно-прикладная, фото-, кино-, видеоискусство, дизайн в сфере культуры и искусства, а также социально-прикладное проектирование.

60 учащихся учреждений допобразования будут получать выплаты в размере 1100 рублей. Стипендию в размере 1500 рублей получат участники клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона.

Как сообщает пресс-службу областного правительства, 10 студентов выпускных курсов будут получать губернаторскую премию в размере 7500 рублей.

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