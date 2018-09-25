Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
На эти цели выделено более двух млн рублей
В детские сады закупят новое оборудованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области более 2,1 млн рублей направят на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций. Субсидии были распределены 25 сентября на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Средства были распределены в рамках конкурса. Финансовую поддержку получат детский сад «Солнышко» Жарковского района, детский сад №2 «Ласточка» Кесовогорского района и детский сад №2 в поселке Мирный Торжокского района. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.