2018-09-25T18:50:31+03:00
Общество

За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники

В городе участились случаи вандализма
Виктория ЖУКОВА
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17 раз администрации Твери приходилось менять удочку в скульптуре «Рыбак». Фото: администрация Твери17 раз администрации Твери приходилось менять удочку в скульптуре «Рыбак». Фото: администрация Твери
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В Твери участились акты вандализма в отношении городского имущества. Жителей города просят быть бдительными и сообщать о таких правонарушениях в полицию.

В администрации Твери сообщают, что регулярно в городе нарушители разбивают остановочные павильоны. Так, за два года ущерб от действий вандалов на остановках составил 3,5 миллиона рублей.

Также 17 раз администрации Твери приходилось менять удочку в скульптуре «Рыбак». Рушат нарушители и скамейки на улице Трёхсвятской, ломают саженцы деревьев, высаженные в центральной части города, в яблоневом саду и на других территориях. Вандалы портят фонтаны и вырывают цветы из клумб.

Например, в минувшие выходные группа молодых людей разгромила парк Победы. Действия правонарушителей зафиксировала камера видеонаблюдения. Ранее на территории парка были установлены новые лавочки и урны. Также идет ремонт скейт-площадки для дальнейшего её восстановления. Еще планируется создание верёвочного парка, и в целом – разрабатывается концепция развития данной территории.

Теперь в парке будут дежурить Добровольные народные дружины совместно с членами Союза десантников России. Добровольцы планируют предотвратить дальнейшие правонарушения в парке Победы.

В администрации просят жителей не оставаться в стороне и помочь сохранить Тверь красивой и комфортной для жизни.

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