Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
В Тверской области вертолет санитарной авиации совершил очередной вылет. На этот раз помощь спасателей потребовалась для транспортировки тяжелобольного пациента в больницу областной столице.
Из Твери вертолет Ка-32 МЧС России с бригадой врачей вылетел в Жарковский район 24 сентября в 11:24. Приземлившись, врачи осмотрели больного и подготовили его для перелета.
Обратно вертолет вернулся в 15:53. Пациента доставили в областную клиническую больницу Твери.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, санитарная авиация регулярно используется для оказания помощи населению. Например, она незаменима при чрезвычайных ситуациях, пожарах или оказании гуманитарной помощи .