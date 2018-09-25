2018-09-25T18:14:46+03:00
Общество

Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации

Вместе со спасателями больного транспортировали врачи
Виктория ЖУКОВА
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Из Твери вертолет Ка-32 МЧС России с бригадой врачей. Фото: УМЧС России по Тверской областиИз Твери вертолет Ка-32 МЧС России с бригадой врачей. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области вертолет санитарной авиации совершил очередной вылет. На этот раз помощь спасателей потребовалась для транспортировки тяжелобольного пациента в больницу областной столице.

Из Твери вертолет Ка-32 МЧС России с бригадой врачей вылетел в Жарковский район 24 сентября в 11:24. Приземлившись, врачи осмотрели больного и подготовили его для перелета.

Обратно вертолет вернулся в 15:53. Пациента доставили в областную клиническую больницу Твери.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, санитарная авиация регулярно используется для оказания помощи населению. Например, она незаменима при чрезвычайных ситуациях, пожарах или оказании гуманитарной помощи .

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