В Тверской области отреставрировали памятник Екатерине Второй после атаки вандалов
В Вышнем Волочке отреставрировали памятник Екатерине Второй и покрыли бронзовые скульптуры воском: памятник Петру I, мемориальная доска музыканту и виртуозу-балалаечнику Василию Андрееву и др теперь защищены от коррозии тонким слоем воска.
Все бронзовые скульптуры, бюсты и фигуры в композициях покрыли специальным составом, который сохраняет окисную плёнку и цвет бронзы. Сверху покрыли воском, оберегающим памятники от негативного воздействия окружающей среды. Через несколько лет процедуру обработки повторят.
Справка КП
Памятник Екатерине Второй открыли осенью 2007 года в центре Вышнего Волочка. Монумент расположися на постаменте на пересечении Ванчаковой линии и Казанского проспекта между Венециановским сквером и зданием Вышневолоцкого драматического театра.
После атаки вандалов в августе текущего года памятник Екатерине Великой отправили на реставрацию. Налётчики отломали у скульптуры жезл.