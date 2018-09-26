2018-09-26T14:02:36+03:00
Общество

В Тверской области отреставрировали памятник Екатерине Второй после атаки вандалов

Кроме того, скульптуру натёрли воском
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Памятник вернули с реставрации Фото: ВикипедияПамятник вернули с реставрации Фото: Википедия
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В Вышнем Волочке отреставрировали памятник Екатерине Второй и покрыли бронзовые скульптуры воском: памятник Петру I, мемориальная доска музыканту и виртуозу-балалаечнику Василию Андрееву и др теперь защищены от коррозии тонким слоем воска.

Все бронзовые скульптуры, бюсты и фигуры в композициях покрыли специальным составом, который сохраняет окисную плёнку и цвет бронзы. Сверху покрыли воском, оберегающим памятники от негативного воздействия окружающей среды. Через несколько лет процедуру обработки повторят.

Справка КП

Памятник Екатерине Второй открыли осенью 2007 года в центре Вышнего Волочка. Монумент расположися на постаменте на пересечении Ванчаковой линии и Казанского проспекта между Венециановским сквером и зданием Вышневолоцкого драматического театра.

После атаки вандалов в августе текущего года памятник Екатерине Великой отправили на реставрацию. Налётчики отломали у скульптуры жезл.

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