2018-09-25T17:20:42+03:00
Происшествия

Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области

За дело взялась полиция
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
Не все свинки на местеНе все свинки на месте
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 21 сентября, в отделение полиции в Торжокском районе обратилась жительница деревни Козлово. Женщина рассказала, что из пристройки к её дому кто-то украл двух трёхмесячных поросят. Обстоятельства кражи устанавливаются.

Также за несколько дней до этого, другая жительница Торжка обратилась в полицию и сообщила о краже кролика - домашнего любимца. Во время прогулки кролик сбежал к соседям через отверстие в заборе. Соседи решили оставить его у себя. В дело вмешались сотрудники полиции, которые быстро вычислили местонахождение кролика и вернули его хозяйке

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области