Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
За дело взялась полиция
Не все свинки на месте
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В минувшую пятницу, 21 сентября, в отделение полиции в Торжокском районе обратилась жительница деревни Козлово. Женщина рассказала, что из пристройки к её дому кто-то украл двух трёхмесячных поросят. Обстоятельства кражи устанавливаются.
Также за несколько дней до этого, другая жительница Торжка обратилась в полицию и сообщила о краже кролика - домашнего любимца. Во время прогулки кролик сбежал к соседям через отверстие в заборе. Соседи решили оставить его у себя. В дело вмешались сотрудники полиции, которые быстро вычислили местонахождение кролика и вернули его хозяйке