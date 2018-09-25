На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области
В Тверской области в Калязинском районном суде назначили наказание мужчине, который совершил грабеж.
Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый пришел в супермаркет в Калязинском районе. Там мужчина зашел в отдел алкогольной продукции и схватил бутылки водки, стоимостью 234 рубля. После этого он попытался скрыться.
Злоумышленника заметили другие покупатели, они остановили нарушителя и потребовали, что тот вернул товар. К разговору присоединилась и администрация магазина. Злоумышленник вновь попытался сбежать, но его опять остановили посетители.
Как сообщает пресс-служба суда, за свои действия мужчина получил наказание в виде 100 часов обязательных работ.