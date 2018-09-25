25 Сент. 16:07 2018-09-25T16:07:04+03:00

Шесть судей назначены указом президента в Тверской области. Фото: архив "КП"

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В Тверской области указам президента России Владимира Путина шесть человек назначены судьями федеральных судов.

Согласно документу "О назначении судей федеральных судов" от 23 сентября судьями Тверского областного суда были назначены: Ольга Юрьевна Голубева, Ксения Владимировна Климова, Варвара Андреевна Харитонова.

Также судьей Калязинского районного суда стала Анастасия Алексеевна Осипова, а Конаковского городского суда – Елена Викторовна Громова.

Кроме того, Любовь Юрьевна Голубева назначена заместителем председателя Арбитражного суда Тверской области.