2018-09-25T15:31:49+03:00
Общество

Тверская область готова к отопительному сезону на 98%

До конца месяца все территории региона должны быть готовы начать подачу тепла
Виктория ЖУКОВА
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Готовность региона к отопительному сезону обсудили на заседании правительства региона. Фото: правительство Тверской областиГотовность региона к отопительному сезону обсудили на заседании правительства региона. Фото: правительство Тверской области
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Тверская область готовится к отопительному периоду 2018-2019 годов. Степень готовности объектов ЖКХ и социальной сферы региона обсудили на заседании правительства Тверской области, которое 25 сентября провел губернатор Игорь Руденя.

Как отметил глава региона, в этом году подготовка к отопительному сезону идет более высокими темпами, чем в прошлом. До 30 сентября все территории области должны быть готовы начать подачу тепла.

Сейчас готовность муниципальных образований в среднем составляет 98%. В большинстве районов уже сформированы необходимые запасы топлива. А в Вышнем Волочке, Конаковском, Нелидовском, Максатихинском районах поставки идут в соответствии с планом.

Напомним, что на подготовку к отопительному сезону из регионального бюджета было выделено свыше 356 млн рублей. Из них 103 млн рублей было направлено на ремонт теплосетей в областном центре.

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