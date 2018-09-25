Минивэн съехал с дороги в кювет и врезался в дерево в Тверской области
В аварии пострадал водитель
Машина врезалась в дерево. Фото: архив "КП"
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В Тверской области ночью минивэн вылетел в кювет. Авария произошла в Торопецком районе на 411 километре автодороги М-9 «Балтия» около 2:30 25 сентября.
46-летний водитель автомобиля марки «Volkswagen Transporter» во время движения превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и там врезалась в дерево.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель. С переломом и ссадинами медики госпитализировали его в больницу.
Подробности случившегося устанавливаются.