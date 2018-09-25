2018-09-25T14:39:57+03:00
Происшествия

Минивэн съехал с дороги в кювет и врезался в дерево в Тверской области

В аварии пострадал водитель
Виктория ЖУКОВА
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Машина врезалась в дерево. Фото: архив "КП"Машина врезалась в дерево. Фото: архив "КП"
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В Тверской области ночью минивэн вылетел в кювет. Авария произошла в Торопецком районе на 411 километре автодороги М-9 «Балтия» около 2:30 25 сентября.

46-летний водитель автомобиля марки «Volkswagen Transporter» во время движения превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и там врезалась в дерево.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель. С переломом и ссадинами медики госпитализировали его в больницу.

Подробности случившегося устанавливаются.

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