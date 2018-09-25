Два парня похитили детали с двух фур на 157 тысяч рублей в Твери

25 Сент. 13:35 2018-09-25T13:36:18+03:00

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В Твери с двух фур похитили важные детали. Пропажу заметил 29-летний владелец автомобилей. Он обратился в полицию.

Было установлено, что большегрузы стояли на парковке на улице Шишкова в Твери. Ночью злоумышленники похитили четыре аккумуляторные батареи, четыре борта и опорную стойку. Ущерб составил 157 тысяч рублей.

Стражи правопорядка на месте происшествия наметили пути отхода злоумышленника и обследовали места возможного сбыта краденого.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастны двое мужчин 28 и 29 лет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.