Два парня похитили детали с двух фур на 157 тысяч рублей в Твери
В Твери с двух фур похитили важные детали. Пропажу заметил 29-летний владелец автомобилей. Он обратился в полицию.
Было установлено, что большегрузы стояли на парковке на улице Шишкова в Твери. Ночью злоумышленники похитили четыре аккумуляторные батареи, четыре борта и опорную стойку. Ущерб составил 157 тысяч рублей.
Стражи правопорядка на месте происшествия наметили пути отхода злоумышленника и обследовали места возможного сбыта краденого.
Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастны двое мужчин 28 и 29 лет.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.