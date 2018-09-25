Следователи СК провели в Твери детский творческий конкурс
Тверские следователи СК организовали конкурс художественной самодеятельности. Участвовали в нем сотрудники управления и их семья. Победителей выбирала специальная комиссия.
По информации пресс-службу СУ СК РФ по Тверской области, в номинации «Исполнение песен профессиональных авторов» победители дочь старшего следователя СК из Бежецка, которая исполнила песню «Я петь хочу», а также сын следователя СК из Бежецка, который спел «Пока мы молоды».
Также дети читали стихи. Эта номинация называлась «Художественное слово» и победителем в ней стал сын заместителя руководителя Калининского межрайонного следственного отдела.
Также в номинации «Вокальные и вокально-инструментальные ансамбли» победу одержал сын старшего следователя из Бежецка.
Все участники получили дипломы, а победители в каждой номинации будут бороться за первое место в финале конкурса.