2018-09-25T13:02:47+03:00
Общество

Следователи СК провели в Твери детский творческий конкурс

Участвовали в нем семьи сотрудников
Виктория ЖУКОВА
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Все участники получили дипломыВсе участники получили дипломыФото: Андрей КОПАЛОВ
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Тверские следователи СК организовали конкурс художественной самодеятельности. Участвовали в нем сотрудники управления и их семья. Победителей выбирала специальная комиссия.

По информации пресс-службу СУ СК РФ по Тверской области, в номинации «Исполнение песен профессиональных авторов» победители дочь старшего следователя СК из Бежецка, которая исполнила песню «Я петь хочу», а также сын следователя СК из Бежецка, который спел «Пока мы молоды».

Также дети читали стихи. Эта номинация называлась «Художественное слово» и победителем в ней стал сын заместителя руководителя Калининского межрайонного следственного отдела.

Также в номинации «Вокальные и вокально-инструментальные ансамбли» победу одержал сын старшего следователя из Бежецка.

Все участники получили дипломы, а победители в каждой номинации будут бороться за первое место в финале конкурса.

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