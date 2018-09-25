2018-09-25T12:29:46+03:00
Происшествия

Из дачных домов в Тверской области похитили бытовую технику и бензоинструменты

Злоумышленника задержали полицейские
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное делоВ отношении злоумышленника возбуждено уголовное делоФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Тверской области жители деревни Староселье обратились в полицию с заявлением о краже. Из их домовладений похищали бытовую технику, бензоинструменты и другое имущество. Ущерб для каждого владельца составил от 20 до 45 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что вор проникал в дом, разбивая окна либо взламывая замки входных дверей. На месте происшествия эксперты изъяли следы и микрочастицы злоумышленника.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Калининскому району вышли на след подозреваемого в кражах. Им оказался ранее судимый 39-летний житель деревни Малыгино, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют мужчину на причастность к совершению других преступлений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области