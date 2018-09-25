Из дачных домов в Тверской области похитили бытовую технику и бензоинструменты

25 Сент. 12:29 2018-09-25T12:29:46+03:00

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В Тверской области жители деревни Староселье обратились в полицию с заявлением о краже. Из их домовладений похищали бытовую технику, бензоинструменты и другое имущество. Ущерб для каждого владельца составил от 20 до 45 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что вор проникал в дом, разбивая окна либо взламывая замки входных дверей. На месте происшествия эксперты изъяли следы и микрочастицы злоумышленника.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Калининскому району вышли на след подозреваемого в кражах. Им оказался ранее судимый 39-летний житель деревни Малыгино, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют мужчину на причастность к совершению других преступлений.