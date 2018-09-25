25 Сент. 12:02 2018-09-25T12:02:44+03:00

Похитителю спиреи не уйти от наказания Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Куст выкопали и увезли в машине

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В Тверской области ищут похитителя Спиреи японской - в Вышнем Волочке от магазина электротоваров на Казанском проспекте у дома №129 украли декоративный кустарник. Это востребованное в ландшафтном дизайне растение выкопал мужчина в кепке. Камера наружного наблюдения зафиксировала процесс воровства.

Когда стемнело похититель подъехал на машине к минипарку, взял лопату и выкопал куст, затем положил его в багажник и скрылся.

Видео с камеры было опубликовано в соцсетях, возможно, кто-то узнает похитителя спиреи и сообщит в полицию.

Кстати, 21 сентября, во Ржеве злоумышленники украли скамейку из двора дома № 43 по улице Октябрьской.