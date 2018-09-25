В Тверской области ищут похитителя спиреи японской
В Тверской области ищут похитителя Спиреи японской - в Вышнем Волочке от магазина электротоваров на Казанском проспекте у дома №129 украли декоративный кустарник. Это востребованное в ландшафтном дизайне растение выкопал мужчина в кепке. Камера наружного наблюдения зафиксировала процесс воровства.
Когда стемнело похититель подъехал на машине к минипарку, взял лопату и выкопал куст, затем положил его в багажник и скрылся.
Видео с камеры было опубликовано в соцсетях, возможно, кто-то узнает похитителя спиреи и сообщит в полицию.
Кстати, 21 сентября, во Ржеве злоумышленники украли скамейку из двора дома № 43 по улице Октябрьской.
Неизвестный похищает растение с городской клумбы Вышнего Волочка.