2018-09-25T11:49:47+03:00
Здоровье

Флюорографические исследования проводятся в районах Тверской области

Врачи с флюорографом приехали в Сандовский район
Виктория ЖУКОВА
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Врачи с флюорографом приехали в Сандовский район Фото: областной МинздравВрачи с флюорографом приехали в Сандовский район Фото: областной Минздрав
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Из Твери в районы области выехали врачи противотуберкулезного диспансера для оказания специализированной медицинской помощи населению.

24 сентября медики приехали в Сандовский район. Флюорографическая установка там будет находиться в течение недели.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, рейды флюорографа сформированы в рамках мероприятий, направленных на снижение смертности от туберкулеза.

С начало года бригада противотуберкулезного диспансера посетила 11 районов, врачи осмотрели 4229 пациентов.

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