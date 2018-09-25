Флюорографические исследования проводятся в районах Тверской области

25 Сент. 11:49 2018-09-25T11:49:47+03:00

Врачи с флюорографом приехали в Сандовский район Фото: областной Минздрав

Врачи с флюорографом приехали в Сандовский район

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Из Твери в районы области выехали врачи противотуберкулезного диспансера для оказания специализированной медицинской помощи населению.

24 сентября медики приехали в Сандовский район. Флюорографическая установка там будет находиться в течение недели.

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, рейды флюорографа сформированы в рамках мероприятий, направленных на снижение смертности от туберкулеза.

С начало года бригада противотуберкулезного диспансера посетила 11 районов, врачи осмотрели 4229 пациентов.